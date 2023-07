Senadora Núñez descartó acuerdo para que mitad de nueva cotización vaya a fondo solidario

La senadora Paulina Núñez (RN) analizó este lunes las diferencias que ha tenido la oposición con el Gobierno respecto al destino del 6 por ciento adicional de cotización, discusión que se ha tomado el avance de la reforma previsional y que, por ahora, sigue sin lograr un acuerdo.

Una de las propuestas en la materia es que un 3 por ciento de esta cotización vaya a cuentas individuales y que el otro 3 por ciento a solidaridad, algo que no cuenta con el apoyo de la oposición.

"No creo que habrá piso para eso", alertó Núñez, quien explicó que, pese a que era una medida que años anteriores se veía como opción, ahora ya no corre porque en los últimos años "las cosas no han andado de la misma manera".

"Hubo un proceso constituyente donde el gran tema fue este y en el que la mayoría de los chilenos también te pide, exige y se manifiesta que esa sea la solución que se tome (dejar los fondos en las cuentas de los trabajadores)", detalló la candidata a presidir RN en entrevista con El Diario de Cooperativa.

De todas maneras, pese a que para su sector "es clave mantener" la cotización individual, dio cuenta que parlamentarios han barajado la alternativa de que "un 4 por ciento de los ahorros se mantenga en propiedad de cada uno de los trabajadores y un 2 por ciento a lo que se llama un buen sistema de solidaridad", algo que igual ha generado diferencias.

"Algunos entienden un sistema de solidaridad como un reparto para todos, mientras que otros lo entienden como una especie de seguro de longevidad, (que se ocupe) cuando se te acaban los ahorros y continuas con la necesidad de recibir esos recursos", profundizó la senadora.

SIGUE EL DIÁLOGO

Respecto a los diálogos que continúan con el Ejecutivo y los diversos sectores políticos, Núñez advirtió que "cuando uno trata de lograr un acuerdo y mantenerse en esa posición, hay cuestiones que son vitales y uno no está disponible a entregarlas porque representa determinadas ideas. Eso es algo vital que tú no puedes entregar, porque de lo contrario, te terminaste entregando a una imposición o terminaron al frente imponiendo algo".

Pese a esta postura, señaló que "lo que no puede ocurrir es que se detengan las conversaciones. Nosotros estamos todos con el ánimo de poder mejorar las pensiones, ya que al final del día esa es la cuestión de principios: ver la forma en que se va a administrar (los fondos) y lo que queremos defender".

"No cabe ninguna duda que la inmensa mayoría de los chilenos sí quiere que su esfuerzo, su ahorro, quede en cada uno de sus fondos personales", cerró la militante RN en Cooperativa.