El presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, criticó en El Primer Café la contrapropuesta de reforma de pensiones que confeccionó Chile Vamos y que contempla siete ejes, entre ellos la idea de que el 6% de nueva cotización vaya íntegro a la capitalización individual. Si bien consideró "interesante" apuntar a la libertad de elección de los cotizantes para determinar qué organismo administra sus ahorros previsionales, el diputado y expresidente de la Comisión de Trabajo cuestionó que la derecha defienda que la solidaridad del sistema se debe financiar sólo mediante impuestos generales y no con aportes de los trabajadores formales. "Matemáticamente no alcanzan esos recursos, y menos cuando votaron contra la reforma tributaria", apuntó el timonel. La propuesta, además, "no es clara respecto a la separación de la industria o del rol que hoy día hacen las AFP", sostuvo.

