Actriz iraní Taraneh Alidoosti fue liberada de prisión

Tras haber pasado varias semanas en prisión la actriz iraní Taraneh Alidoosti fue liberada tras el pago de una fianza.

Su familia y su círculo cercano se encargó de informar la noticia en redes sociales, donde también se publicaron imágenes de Alidoosti reencontrándose con la libertad.

"Que alegría y que alivio", aseguró la organización del prestigioso Festival de Cannes, donde la actriz estuvo presente en 2016 como parte del elenco de "The Salesman". Esta película también estuvo nominada a los Oscar.

Iranian actress Taraneh Alidoosti released after three weeks in detention: what joy and relief! Let’s stay involved! pic.twitter.com/rDwKJsfhZI

El pasado lunes 19 de diciembre Taraneh Alidoosti fue detenida por denunciar las ejecuciones de manifestantes que participaron en las recientes protestas en Irán. Semanas antes había publicado en sus redes sociales imágenes donde aparecía sin su hiyab y con las palabras "mujeres, vida, libertad".

Tras su encareclamiento diversas figuras y organizaciones ligadas a la industria del cine presionaron mediáticamente por la liberación de la actriz.

Prominent Iranian actress #TaranehAlidoosti, arrested two weeks ago after she criticized the state’s use of the death penalty against protesters, was released on bail today. These photos are very telling. #MahsaAmini #مهسا_امینی #ترانه_علیدوستی pic.twitter.com/msWxa2Dte5