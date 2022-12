Argentina campeón del mundo: las celebridades festejaron el título

Tras el triunfo de Argentina este domingo, celebridades a nivel mundial festejaron la consagración de la selección como campeona del mundo en Qatar 2022.

Desde cantantes como Bad Bunny, Daddy Yankee y Ricky Martin hasta actrices como Anya Taylor-Joy y Zoe Saldana y actores como Ashton Kutcher y Christopher Mintz-Plasse volcaron a las redes sociales para celebrar la victoria del elenco argentino.

Incluso, las cuentas de plataformas como YouTube, Netflix y Amazon reaccionaron al triunfo de Argentina.

From 8 years ago, to now, LETS FUCKING GO ARGENTINA!!!!!!! LOVE YOU GUYS THANK YOU FOR HAVING ME ON THIS JOURNEY🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/0gstuDpEpP