Ben Affleck ad portas de volver al Universo Extendido de DC

En medio de las turbulentas semanas de Warner Bros. y DC, un viejo conocido está en conversaciones para volver al Universo Extendido de DC: Ben Affleck.

El estadounidense que se puso el traje de Batman para el DCUE está cerca de ser fichado como director para una próxima, según reveló James Gunn, el director ejecutivo de DC Studios.

"Me reuní con Ben ayer precisamente (martes 13 de diciembre) porque él quiere dirigir y queremos que él dirija; solo tenemos que encontrar el proyecto adecuado", dijo Gunn en Twitter.

Estas palabras llegan poco después de que Henry Cavill confirmara su adiós como "Superman".

Affleck apareció como "Bruce Wayne" / "Batman" en "Batman V. Superman" y "Liga de la Justicia", y se espera que aparezca también en "The Flash" y la próxima "Aquaman".

Met with Ben yesterday precisely because he wants to direct & we want him to direct; we just have to find the right project. https://t.co/Haz1APdlVN