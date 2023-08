Patricio Guzmán gana el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2023

El documentalista Patricio Guzmán recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2023.

"Hemos decidido otorgarle el premio por unanimidad al cineasta, guionista, investigador, productor, teórico del cine y maestro Patricio Guzmán Lozanes", anunció la ministra Carolina Arredondo.

"Su extensa obra tiene un compromiso esencial con la justicia social y muy profundamente con la verdad y la memoria. Su creación y punto de vista generoso y respetuoso inevitablemente nos asombran. Su temática siempre es el país entero", destacó la autoridad.

"Me gusta Chile, me gusta filmarlo. Me gustan los pequeños y los grandes acontecimientos y no voy a cambiar ya de tema, es muy tarde. Gracias por este premio", dijo Guzmán al recibir el galardón.

Además agregó que "un premio que recibes en tu patria es más importante que los otros porque siempre estás pendiente qué pensará el público chileno sobre tu trabajo".

Patricio Guzmán es uno de los cineastas más destacados de la historia de Chile gracias a una premiada carrera que se extiende por más de cinco décadas. "La Batalla de Chile", "El botón de nácar", "Nostalgia de la luz" y "La cordillera de los sueños" son algunos de sus obras más destacadas.

Además del Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2023, Guzmán acumula galardones como el Oso de Plata de la Berlinale, un premio Goya y un Ojo Dorado de Cannes, entre otros.