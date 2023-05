La pregunta sobre Johnny Depp que incomodó a Brie Larson en Cannes 2023

Durante una conferencia de prensa, Brie Larson fue sorprendida con una inesperada pregunta sobre el regreso de Johnny Depp en la cinta "Jeanne du Barry", que debuta este martes en la 76 versión del Festival de Cannes.

"¿Me preguntas eso a mí? Perdón, no entiendo la correlación o por qué yo específicamente", respondió la ganadora del Oscar, según Variety, tras ser consultada sobre la nueva película de Depp, primera producción de la que es parte después del polémico juicio con Amber Heard, y si pretendía verla teniendo en cuenta las controversias en las que el actor ha estado envuelto.

Ante esto, el periodista explicó a la actriz el motivo de su pregunta, ya que ella ha alzado la voz en más de una ocasión en defensa de las mujeres de la industria cinematográfica.

"Lo decidiré cuando toque. Francamente, no sé cómo me siento al respecto", sentenció Larson sobre el filme de Maïwenn, que no está en competencia.

La 76 edición del Festival de Cannes inició este martes 16 y se extenderá hasta el 27 de mayo, teniendo al cineasta sueco Ruben Östlund presidiendo el jurado, integrado por la intérprete de "Capitana Marvel", Paul Dano, Denis Ménochet, entre otros realizadores y directores internacionales.