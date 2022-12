Guillermo del Toro respaldó a Hayao Miyazaki con respecto a opinión sobre la inteligencia artificial

Una cruda opinión del director de cine de culto Hiyao Miyazaki resonó seis años después de haber sido pronunciada, pues el director mexicano Guillermo del Toro lo citó por para aclarar su punto de vista con respecto al arte generado por computador.

En medio de una ronda de preguntas durante la promoción de su aclamada película de stop-motion de Netflix "Pinocho", el creador de "La forma del agua" no titubeó al manifestar su punto de vista sobre la inteligencia artificial y sus alcances.

"Es un insulto a la vida misma", replicó y agregó que "yo consumo y amo el arte hecho por humanos, me conmueve por completo. Y no me interesan las ilustraciones hechas por máquinas y la extrapolación de información. Hablé con Dave McKean, un gran artista. Me dijo que su mayor esperanza es que la IA no pueda dibujar".

El autor sentenció "La IA puede interpolar información, pero nunca podrá dibujar. Nunca podrá captar un sentimiento o un semblante o la suavidad de un rostro humano". Si esa conversación se tuviera sobre cine dolería profundamente y... como dice Miyazaki, sería un insulto a la vida misma".

Es que el ganador del Oscar respaldó los pensamientos del veterano cofundador de Studio Ghibli en relación a la inteligencia artificial sostenidos en 2012: "Siento que nos acercamos al fin de los tiempos. Los humanos estamos perdiendo la fe en nosotros mismos", y agregó que "es un insulto a la vida".