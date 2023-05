Harrison Ford recibió una Palma de Oro por sorpresa en Cannes

El actor Harrison Ford fue sorprendido al recibir una Palma de Oro en honor a su trayectoria durante la presente edición del Festival de Cannes.

Durante el debut mundial de "Indiana Jones and the Dial of Destiny" se anunció el galardón al intérprete estadounidense quien entre lágrimas aseguró que "estoy profundamente emocionado por esta distinción".

El premio no había sido anunciado previamente y Ford no tenía conocimiento de este, por lo que su entrega lo sorprendió tanto como al público presente.

Tras la entrega del galardón se proyectó la nueva película de "Indiana Jones", la cual recibió una ovación de seis minutos.

La jugada de Cannes es similar a lo realizado con el actor Tom Cruise en 2022, cuando recibió la Palma de Oro de honor antes de la proyección de "Top Gun: Maverick".

Harrison Ford receives an honorary Palme d’or at the #Cannes premiere of #IndianaJonesAndTheDialOfDestiny: "I’m very moved by this. They say when you’re about to die, you see your life flash before your eyes, and I just saw my life flash before my eyes." https://t.co/BsvMI3ma5D pic.twitter.com/AM1Wu4cwIB