Margot Robbie, Cillian Murphy, Daniel Radcliffe y más celebridades entregan su respaldo a huelga de actores

Este jueves fue confirmada la huelga actores y actrices de Hollywood, quienes buscan mejores condiciones laborales, mientras que recientemente, algunos de ellos han manifestado públicamente su solidaridad con la causa.

Después de 40 años sin pronunciamientos, el Sindicato de Actores de Cine y la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) se sumaron a las protestas de los guionistas de la industria, que ya llevan dos meses paralizados.

Al respecto, durante la jornada de hoy el elenco de la película "Oppenheimer" dejó en manifisto su apoyo al abandonar el estreno mundial celebrado hoy en Londres, Inglaterra.

¿Qué actores de Hollywood han declarado su respaldo a la huelga?

La protagonista de "Barbie", Margot Robbie, respondió ante la consulta sobre el tema durante la promoción del próximo estreno. "Asolutamente", aseveró a Sky News. "Apoyo todas la uniones, soy parte de SAG así que totalmente lo respaldaré", comentó Robbie.

Whilst gracing the pink carpet, #Barbie star Margot Robbie said she supports the actors' strike and all the unions, and would be prepared to join the picket lines.



Read more here 👉 https://t.co/MS3m64fLxv pic.twitter.com/66K551IwQc — Sky News (@SkyNews) July 13, 2023

Por su parte, previo a apartarse de la alfombra roja junto a sus compañeros, el protagonista de "Oppenheimer", Cillian Murphy mostró su punto de vista. "Yo solo apoyo a mis colegas, es todo lo que tengo que decir", declaró a Deadline.

Cillian Murphy on how he physically transformed into #Oppenheimer. Plus, the star lends his support to striking workers... pic.twitter.com/RKjatIfh0t — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 13, 2023

También Matt Damon, compañero de Murphy en la prometedora cinta, se alzó con una opinión más elaborada, catalogando la huelga como "brutal para nuestros sindicatos hermanos".

"Nadie quiere un paro laboral, pero si nuestros dirigentes dicen que el acuerdo no es justo, tenemos que mantenernos firmes hasta que consigamos un acuerdo que sea justo para los actores que trabajan", sentenció Damon a Deadline.

Matt Damon at the #Oppenheimer premiere says that the Hollywood labor strikes will be brutal for actors and his own production company, which has shut down one of his company's films pic.twitter.com/ssx0Q2KJRT — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 13, 2023

La actriz Jamie Lee Curtis publicó en su cuenta de Instagram un potente mensaje a favor del paro, etiquetando la cuenta oficial de la alianza SAG-AFTRA. "La unión protegen nuestra seguridad y de la explotación. ¡Unidos somos fuertes!, lanzó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Por otro lado, Daniel Radcliffe también entregó una reflexión, acompañada de su solidaridad con los actores y actrices. "Nadie quiere que estas cosas sucedan, pero creo que son increíblemente necesarias para el camino que está tomando la industria", dijo el actor de "Harry Potter" a Vanity Fair.

Radcliffe reflexionó sobre el impacto de la Inteligencia Artificial y la tecnología: "Ha cambiado tanto sobre la industria en los últimos 10 años (...) tendrá que haber una recalibración con el fin de que todo el mundo siga trabajando, para ser capaz de atraer a grandes personas a la industria, grandes escritores y grandes actores.