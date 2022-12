James Gunn responde a las críticas "irrespetuosas" sobre las últimas decisiones de DC Studios

Luego de confirmar que Henry Cavill no regresará como "Superman", James Gunn, codirector de DC Studios, abordó las reacciones negativas de los fanáticos ante las últimas decisiones sobre los personajes basados en los cómics de DC, tachándolas de "escandalosas y desagradables".

Mediante un hilo de Twitter, el director de "Guardianes de la Galaxia" reconoció que, tanto él como Peter Safran, codirector de la compañía, eran "conscientes de que habría un período de turbulencia cuando aceptamos este trabajo, y sabíamos que a veces tendríamos que tomar decisiones difíciles y no tan obvias", asegurado que estas decisiones están basadas en lo que creen mejor para los personajes de DC y podrían ser "geniales o quizás no, pero están hechas con corazones sinceros e integridad".

Our choices for the DCU are based upon what we believe is best for the story & best for the DC characters who have been around for nearly 85 years. Perhaps these choices are great, perhaps not, but they are made with sincere hearts & integrity & always with the story in mind.