Nueva película de Spider-Man llega a los cines con sólidos elogios de la crítica

Este jueves 1 de junio llegará a los cines chilenos "Spider-Man: Across the Spider-verse", la nueva película animada centrada en el personaje de Miles Morales y su alter ego como "Spider-Man".

Previo a su debut oficial, la cinta ha recibido diversas críticas y reseñas que han elevado la expectativa de sus seguidores. De acuerdo al portal Rotten Tomatoes, la película cuenta con una calificación de un 97% en base a 32 críticas.

"Visualmente impresionante, poderosamente emotiva y con una narrativa con proyección. Es una obra maestra", aseguró la revista Empire, mientras que IndieWire indicó que esta película "amplifica lo astuta, divertida, compleja y emocional que podía ser la primera entrega".

"Spider-Man: Across the Spider-verse" seguirá a Miles Morales tras los eventos de "Spider-Man: Into the Spider-Verse", la elogiada película de 2018 que ganó un Premio Oscar a Mejor Película Animada.