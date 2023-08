Fue revelado cuál fue la primera actriz contemplada para desempeñar el rol de Barbie, se acuerdo a su propia protagonista y productora del filme, Margot Robbie, además de la directora, Greta Gerwig.

"Gal Gadot es la energía de Barbie. Porque Gal Gadot es tan increíblemente bella, pero no la odias por serlo porque es tan genuinamente sincera y tan entusiastamente amable que resulta casi ridícula. Es como justo antes de ser una tonta", señaló Margot Robbie.

Por su parte, la intérprete de "La mujer maravilla" respondió: "Adoro a Margot. Margot es una de esas mujeres de las que sólo quieres ser amiga. Es muy graciosa, cariñosa, divertida e inteligente, y obviamente tiene mucho talento. Aporta muchísimo".

"Me encantaría hacer cualquier cosa con Margot y me sentí muy conmovida [por sus comentarios]. Me ha emocionado todo lo que ha dicho sobre mí. Estoy muy emocionada por ellas y por Barbie", sentenció.