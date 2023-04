Película de Super Mario Bros. obtiene reseñas positivas antes de su estreno

La esperada película de "Super Mario Bros." ha recibido positivos comentarios en la previa a su estreno, el cual está programado para este 5 de abril en Chile y otros países.

Este fin de semana se realizó la alfombra roja de la cinta y este domingo se levantó el embargo para la prensa asistente, por lo que aparecieron las primeras reseñas y críticas.

Por su parte el portal The Dallas Film aseguró que "Super Mario Bros. es una divertida explosión del mundo de Mario y una aventura llena de acción", calificando el filme con nota 9/10.

#TheSuperMarioBrosMovie is a fun explosion of the the Mario world and an action packed adventure. Illumination encapsulates the world loved characters. Stay after the film for an end credit scene!!! 9/10 pic.twitter.com/rYY1aUqZ9d — The Dallas Film 🎥 (@TheDallasFilm) April 2, 2023

"La música se roba la película. Los fans de Nintendo se van a obsesionar con esto. No sé si una película tenga tantas referencias como estas, y así de buenas", dijo por su parte Tim Getty, influencer fundador de Kinda Funny Vids.

En tanto Erick Davis de Rotten Tomatoes y Fandango aseguró que la película "es la perfecta carta de amor a todas las eras de Mario. Me encantó el humor y especialmente la intepretación de Bowser de Jack Black".

The Super Mario Bros. Movie was awesome. Teared up from hype more than once. The music is the star of the show. Nintendo fans are gonna be obsessed. I'm not sure ANY movie in history has ever had THIS MANY easter eggs. AND GOOD ONES! pic.twitter.com/CxvDvPzTnQ — Tim Gettys (@TimGettys) April 2, 2023

Wahoo! #TheSuperMarioBrosMovie is the ultimate love letter to every era of Mario. Loved the humor & especially Jack Black’s Bowser. I felt the same way watching the movie as I do playing the games. It’s just joyful. Also, stay for the credits! pic.twitter.com/ZcKn17E3PO — Erik Davis (@ErikDavis) April 2, 2023

Los críticos también señalaron la importancia de la escena post créditos de la cinta, la cual sentará las bases de Nintendo en el cine.

A quien no le gustó la película fue a Germain Lussier de Gizzmodo, quien señaló que, si bien tiene "algunas escenas sólidas que capturan la escencia del juego", en general le pareció que tiene "una trama demasiado tonta y básica, llena de chistes malos y peores elecciones de canciones".