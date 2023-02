Premios Oscar: ¿Qué artistas se presentarán en la edición de 2023?

El próximo domingo 12 de marzo se celebrará una nueva edición de los premios Oscar, la ceremonia más mediática y relevante de la industria del cine occidental.

La película "Everything Everywhere All at Once" lidera con 11 nominaciones, seguida por "Sin novedad en el frente" y "The Banshees of Inisherin" con 9, "Elvis" con 8 y "The Fabelmans" con 7.

Durante la ceremonia habrá una serie de presentaciones musicales, todas ellas dedicadas a las nominadas a Mejor Canción Original. Rihanna, David Byrne y Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava serán parte de las actuaciones durante la entrega del galardón.

Oscar 2023: artistas confirmados

"Applause" de Tell It Like a Woman

Diane Warren

Sofia Carson

"Hold My Hand" de Top Gun: Maverick

Lady Gaga

BloodPop

"Lift Me Up" de Black Panther: Wakanda Forever

Rihanna

"Naatu Naatu" de RRR

Rahul Sipligunj

Kaala Bhairava

"This Is A Life" de Everything Everywhere All at Once