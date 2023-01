Premios Oscars 2023 anuncia a sus nominados

Este martes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista de nominados a la 95 edición de los Premios Oscar, presentados por los actores Allison Williams y Riz Ahmed.

La ceremonia, que reconoce a lo mejor del cine, volverá a premiar este año a todas sus categorías en vivo según confirmó Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia.

Las cintas "The Fabelmans", ""All Quiet on the Western Front", "Black Panther: Wakanda Forever", "Top Gun: Maverick", "Everything Everywhere All at Once", "Elvis", "Tár", y "The Banshees of Inisherin" son los títulos con más nominaciones, contando con categorías como Mejor Actor Principal, Mejor Actriz Principal, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, entre otras.

Los Premios Óscar 2023 se llevarán a cabo el próximo 12 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles, California.