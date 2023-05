Robert De Niro presentó a su bebé con tierna fotografía

A inicios de esta semana, Robert De Niro reveló que se había convertido en padre por séptima vez a sus 79 años, sin entregar mayores detalles sobre el o la más reciente integrante de su familia.

Ahora bien, a través del programa CBS Mornings, el ganador del Oscar decidió compartir una fotografía de la pequeña, fruto de relación con Tiffany Chen, instructora de artes marciales a quien conoció en el set de la película "Pasante de Moda".

"Les presento a Gia Virginia Chen-De Niro, nacida el 6 de abril", compartió Gayle King, conductora del programa matutino, mientras una postal de la bebé aparecía en pantalla.

De Niro, que estuvo casado dos veces, tiene otros seis hijos: Drena, Raphael, Aaron, Julian, Elliot y Helen, que tienen entre 51 y 11 años más que la recién nacida.

Robert De Niro and his partner Tiffany Chen welcomed Gia Virginia Chen-De Niro in early April — and now, she’s making her national TV debut on #CBSMornings. https://t.co/OJJxGcEKlU pic.twitter.com/opiFRpWkRs