Ron Faber, actor de "El exorcista", muere a los 90 años

Ron Faber, uno de los actores del filme "El exorcista" (1973), falleció a los 90 años de edad, a causa de un cáncer de pulmón.

Según información de medios locales, el actor falleció el 26 de marzo tras haber luchado durante dos meses contra su enfermedad, pero recién se hizo público esta semana.

Faber nació en 1933 en Milwaukee (Wisconsin, EE.UU.), estudió negocios en la Universidad de Marquette y su primer trabajo en la industria del entretenimiento fue en una radio infantil.

Tiempo después se abrió camino en el teatro, en donde desarrolló la mayor parte de su carrera.

Algunas de las obras más importantes en las que participó fueron "First Monday in October", junto al ganador al Óscar Henry Fonda, y "Medea", en la que colaboró con la actriz y cantante griega Irene Papas.

Sin embargo, también fue parte de producciones teatrales como "Happy Days", "Stonewall Jackson's House" o "Scenes From Everyday Life", por mencionar algunas.

En 1972 recibió los premios Obie y el Drama Desk por su interpretación de un preso político en la obra de teatro de Fernando Arrabal sobre la Guerra Civil Española "Pusieron esposas a las flores".

Su talento histriónico le abrió las puertas del cine y su primera película fue la icónica cinta de terror protagonizada por Linda Blair y continuó con filmes como "L'abre de Guernica" (1975), "Soup for One" (1982) o "Navy Seals" (1990).

En televisión, formó parte del elenco de series como "Kojak" (1977), que seguía al implacable e incorruptible teniente Teo Kojak, interpretado por Telly Savalas, o la telenovela de crimen y misterio de "The Edge of the Night" (1983).