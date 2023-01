¿Será Jacob Elordi?: James Gunn responde a los rumores sobre el nuevo "Superman"

Tras confirmar que Henry Cavill no regresará para interpretar a "Superman", fanáticos de DC comenzaron a especular sobre quién reemplazaría al actor británico, apuntando a Jacob Elordi, conocido por su papel en "Euphoria", como el nuevo héroe de "Krypton". Por esto, James Gunn, cineasta y codirector de DC Studios, ha respondido a los rumores.

Citando un tuit, que aseguraba que el intérprete de "Nate Jacobs" sería el nuevo "Clark Kent", Gunn dijo: "Mis pensamientos son que todavía nadie ha sido elegido como 'Superman'. El casting, como casi siempre es en mi caso, se hará después de que el guión esté terminado o casi terminado".

My thoughts are no one has been cast as Superman yet. Casting, as is almost always the case with me, will happen after the script is finished or close to finished, and it isn’t. We’ll announce a few things in not too long, but the casting of Superman won’t be one of them. 🧜‍♂️ https://t.co/2SGWV2RSI7