Suertuda mujer se encontró con Oscar Isaac mientras estaba en videollamada con Pedro Pascal

Una afortunada mujer se topó al actor Oscar Isaac mientras caminaba por New York y él justo estaba conversando por videollamada con Pedro Pascal.

"Gracias a ambos por este momento", escribió Vanessa Pucket al momento de publicar la imagen en Instagram.

En la foto, se puede ver a la fanática con una gran sonrisa junto Isaac, que sostiene sostiene su teléfono mostrando al actor de "The Last of Us".

La relación de amistad entre los actores es reconocida y se les ha visto compartiendo en distintas ocasiones. Asimismo, en una reciente entrevista, Oscar Isaac propuso a Pedro Pascal para la próxima película de Spider-Man.

"Son tan brillantes a la hora de encontrar a la persona adecuada para el personaje adecuado, pero tal vez Pedro Pascal. Busquemos algo para él. Debería ser una Spider-Persona, una vieja y malhumorada", dijo a la revista GQ el actor, que interpreta a Spider-Man 2099 en la última entrega.