Timothée Chalamet cantará con su propia voz en nueva biopic de Bob Dylan

El salto al estrellato del icónico intérprete y compositor estadounidense Bob Dylan será retratado en una película biografíca y quien fue fichado para interpretarlo, el actor Timothée Chalamet, pondrá de su propia cosecha en la producción.

Así lo reveló el director del filme, James Mangold a Collider en la Star Wars Celebration Europe en Londres, quien fue consultado si la estrella utilizará su propia voz para doblar la voz del intérerpete de "Mr. Tambourine Man"y Premio Nobel de Literatura en 2016.

"¡Por supuesto!", mencionó Mangold en un animado temple, además de asegurar que el proyecto, basado en el libro de Elijah Wald Dylan Goes Electric y en un guión de Jay Cocks, comenzará su rodaje en "agosto de este año".

"Es un momento tan increíble en la cultura estadounidense", añadió el cineasta quien dirigió su entreno más reciente, "Indiana Jones y el Dial del Destino", y aseguró al mismo medio.

La nueva película se centrará en "la historia de un joven Bob Dylan de 19 años que llega a Nueva York con dos dólares en el bolsillo y se convierte en una sensación mundial en tres años".

"Primero es acogido en la familia de la música folk de Nueva York y luego, por supuesto, los supera en cierto punto a medida que su estrella se eleva más allá de lo imaginable", señaló Mangold.

