Tom Holland revela que se tomará un año sabático tras agotadora filmación: "Esta serie me rompió"

Durante la promoción de "The Crowded Room", Tom Holland se refirió a su salud mental y lo agotador que resultó ser parte de esta producción, anunciando que se tomará un año sabático.

"Fue un momento difícil, seguro. Estábamos explorando ciertas emociones que definitivamente nunca antes había experimentado", contó el protagonista de "Spider-man" en una entrevista con Extra vía Variety.

"No soy ajeno al trabajo duro. He vivido con la idea de que el trabajar duro es hacer bien mi trabajo. Aunque, por otro lado, la serie me rompió", confesó el actor británico que, además de protagonizar la serie de Apple TV+, fue uno de sus productores.

"Llegó un momento en el que necesitaba un descanso y desaparecí, me fui a México por una semana. Tuve tiempo en una playa y me acosté. Ahora me estoy tomando un año sabático, y es debido a lo difícil que fue este show", afirmó el intérprete de 27 años.

La serie, que estrenará este 9 de junio, seguirá a "Danny Sullivan", un joven con trastorno de identidad disociativo que termina siendo arrestado tras un tiroteo en el Rockefeller Center. Además, contará con Amanda Seyfried, Sasha Lane, Will Chase, entre otros, como parte del en el elenco.

"Estoy emocionado de ver cómo resulta. Siento que nuestro arduo trabajo no fue en vano", sentenció Holland.