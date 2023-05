Este lunes, se llevó a cabo la MET Gala 2023 con un homenaje al diseñador Karl Lagerfeld donde, casi al final del evento, apareció Pedro Pascal con un arriesgado look. La estrella de "The Last of Us" se lució en la alfombra roja en un conjunto de Valentino, con un largo abrigo rojo, shorts y bototos, deslumbrando a los espectadores y siendo uno de los más comentados de la noche.

