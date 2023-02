Belén Mora explicó por qué siguió pese a las pifias del público de Viña

La rutina de Belén Mora en medio de las pifias en Viña 2023 fue explicada por la propia humorista tras bajarse del escenario.

Además de decir que su presentación no fue preparada "para este público en específico, (si no que) uno se prepara para el público en general", Mora dijo en la conferencia posterior las razones para seguir arriba del escenario.

La actriz dijo que "no fue un error" continuar pese a las sonoras pifias: "Decidí escuchar al público. Uno trabaja para ellos, su opinión es la que vale y se estaban expresando".

"No fue la manera ideal que a mí me hubiese gustado que se expresaran y aunque no lo crean, aunque la mayoría estaba pifiando, había muchos que me estaban pidiendo que siguiera", expresó.