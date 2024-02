Constanza Santa María sobre pregunta de Luis Slimming: "Casi me morí"

Durante su rutina, Luis Slimming hizo una pregunta a algunos miembros del jurado del Festival de Viña, incluida Constanza Santa María, que no ocultó su risa e incomodidad.

El comediante hablaba sobre cuánto fue el tiempo que más estuvieron sin sexo o "lagunas de abstinencia" como definió y preguntó primero a Alejandro Chávez "Chavito" y al periodista argentino Bebe Contepomi.

Luego fue el turno de Santa María, quien solo atinaba a reírse y a taparse la cara sin responder. "Todos participamos", le dijo Slimming y remató: "la periodista no estaba preparada para la pregunta".

"Casi me morí con la pregunta. Cuando él partió preguntando, creí que no me llegaba", dijo la periodista de TVN a LUN. "Después pensé '¡cualquier cosa que responda va a ser usado en mi contra!'. Yo, que me dedico a hacer preguntas, me quedé sin respuestas", expresó.