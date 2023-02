Kurt Carrera reveló la verdadera deuda con Rodrigo Villegas tras rutina de Viña 2023

En una parte de su rutina en Viña 2023, Rodrigo Villegas hizo mención a una supuesta deuda de dinero que tuvo con Kurt Carrera, quien contó la verdad.

En la presentación, Villegas dice que un comediante le cobró una deuda en una reunión de Zoom. "No voy a decir quiénes para que no lo molesten en la calle", dijo mientras atrás apareció una foto de "Tutu-tutu".

"Hubo una deuda entre nosotros pero fue al revés. Él nunca me debió plata, fui yo el que le debí", dijo Carrera a LUN, asegurando que en ese momento no eran tan amigos pero "me pasó lo que necesitaba".

"No eran 100 ni 200 lucas, eran millones. Esto fue en 2016 o 2017. Por eso me saco el sombrero ante él. Es de verdad. El Guatón es increíble", expresó Carrera.