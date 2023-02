Concejal aseguró que Maná no se bajó de Viña 2023 por problemas de salud

Continúan las repercusiones por la parrilla del Festival de Viña 2023 luego de la baja de Maná y la incorporación de los últimos artistas.

El concejal Carlos Williams se refirió este viernes a la caída del grupo mexicano del evento y aseguró que la razón principal no se debió a problemas de salud del vocalista Fher, como se explicó oficialmente.

"Lo de Maná fue bastante sorpresivo. En lo personal creo que la razón de salud que fue dada a conocer no fue lo primordial", dijo Williams en "Mucho Gusto".

Ante la sorpresa, fue consultado sobre sus dicho y explicó: "Aquí había una especie de campaña o anti-campaña por los dichos de Fher en su presentación en Bolivia. Había una campaña para ir a la Quinta Vergara precisamente a no aplaudirlos". En 2017, el cantante había solicitado salida soberana al mar a Bolivia.

"Creo que pudo haber influenciado esta anti-campaña", expresó Williams, quien dijo que esta edición del Festival de Viña "no es a lo que estábamos acostumbrados a tener" y que los últimos confirmados "no nos engañemos, no son conocidos".