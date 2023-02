Daniel Alcaíno tras bajarse de Viña 2023: "Lo único que nos importó era un público ad-hoc y no se cumplió"

Daniel Alcaíno se refirió a la baja de su actuación como Yerko Puchento del Festival de Viña y explicó que todo tuvo que ver con el público de su día.

El actor y comediante conversó con Cooperativa sobre el anuncio de este lunes y expresó que con su equipo "fuimos uno de los primeros con los que se empezó a conversar para ir a Viña. Empezamos a trabajar pero cuando cayó Maná fue la última señal que advertimos".

"Dijimos 'ese día vamos nosotros, necesitamos artistas para público adulto porque ahí encajamos con el humor que hacemos'. En vez de contratar a un delantero 9, contratan a dos arqueros", declaró Alcaíno sobre la confirmación de Tini y Emilia.

El ex Canal 13 dijo que frente a la caída de Maná, "quedamos 'plop' y dijimos 'dónde vamos' y no vamos a ninguna parte que ese día con Tini y Emilia. No estábamos dispuestos a ir ese día con un público adolescente".

Asimismo, reveló que se hizo un esfuerzo por parte de la producción para llegar a un acuerdo para ambas partes. "Fue imposible hacer enroque. Hubo una conversación. Nos dijeron 'veremos qué podemos hacer' y después 'no podemos hacer nada'. Entonces ante eso, el día sábado de mutuo acuerdo decidimos dar un paso al costado. Y para una próxima vez será o no será", dijo

"Lo único que nos importa para ir a Viña es un público ad-hoc a lo que yo hago y no se cumplió", afirmó Alcaíno.