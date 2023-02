Imitador Felipe Parra fue contactado para sumarse al Festival de Viña 2023

La organización del Festival de Viña 2023 busca reemplazo para el número de humor luego de que Daniel Alcaíno decidiera no ir al evento.

Uno de los nombres que se contactó fue el imitador Felipe Parra, conocido por sus personajes que ha mostrado en redes sociales y además en programas de televisión.

El propio Parra afirmó en su Instagram que "la llamada vino de una persona que lleva artistas al festival y me consultó si me sentía capacitado para estar allí. Lo conversé con mi equipo".

"Llegamos a la conclusión de que no. No sentimos que sea el momento. No por un tema de que no tenga talento, sino porque creo que hay que ir paso a paso", afirmó Parra.