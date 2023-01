Lo que James Corden le dijo a Fabrizio Copano al oído

La rutina de Fabrizio Copano en el "late" de James Corden ha generado un alto impacto y surgen nuevos detalles de su aparición en el programa.

El comediante fue uno de los invitados de este miércoles en "The Late Late Show with James Corden", donde realizó un stand up aplaudido por el propio conductor.

Al despedirlo, Corden le dijo algo al oído que el propio Copano reveló: "Me dijo que había sido muy bueno (el show), le encantó el chiste de los 'Avengers', que era genial y me dijo 'ojalá pudieras venir antes de que termine la temporada'".

"No sé si lo dice por cortesía a todo el mundo o fue especial, pero eso fue lo que me dijo", afirmó a LUN el comediante chileno que también actuará en el Festival de Viña 2023.