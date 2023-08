Pancho del Sur enfurece con acusación de Luis Slimming: "Miente descaradamente"

Polémicas declaraciones del comediante Luis Slimming hicieron que Pancho del Sur "reventara" de ira. El artista conocido por su humor musical llamó mentiroso a "Don Comedia", luego que éste lo acusara de hacerle bullying en el extinto programa de 2011 "Coliseo Romano". de Mega.

Todo partió porque ex integrantes del grupo Fusión Humor dijeron que Pancho del Sur los quiso perjudicar en sus carreras y Slimming relató su propia experiencia.

"Pancho del Sur le ha hecho tanto daño a la comedia chilena", dijo en el podcast "El Sentido del Humor", donde añadió que el experimentado comediante le tiene "envidia al talento joven".

"Es una persona sin asunto. No lo invitan a ningún lado, todo el mundo lo odia, si el hu... es penca...", remató el integrante del estelar de Canal 13 "El Purgatorio".

Luego vino su fuerte acusación: "¡Penca cu...! Me hiciste bullying. Me escondías los lentes y una vez me despediste y me grabaste, para ver cómo yo reaccionaba, como un cabro chico. Tenías como 40 años y yo venía recién llegando a la televisión. Guatón recu... Según tú, yo jamás iba a llegar a ser alguien en el humor".

"Es mentira lo de Luis Slimming", respondió Pancho del Sur en diálogo con Publimetro. "Yo como creador de Coliseo Romano, ni me acordaba que estuvo ahí. Entonces, es gravísimo que te acusen de bullying. Mi hija sufrió de bullying muchos años en el colegio", añadió.

En esa línea, descartó los dichos de Slimming: "Tengo 40 años en el espectáculo. Creador de programa y libretista. Buscando gente joven siempre. Entonces, que se vaya de madres un cabro que está recién comenzando... miente descaradamente. Decir que le hice bullying, ni si quiera me acuerdo de él en 'Coliseo Romano'".

"Me mandaron un video donde me sacaba la madre. Eso me reventó. Mi madre tiene 83 años, vive en Temuco y está con una enfermedad. Entonces, es fuerte su acusación. Es un joven irrespetuoso y de su mentira nadie lo va a sacar. Me insulta en su programa, pero todo tiene un aguante", sostuvo.

El paso de Luis Slimming por "Coliseo Romano"

Luis "Don Comedia" Slimming tuvo su debut televisivo en "Coliseo Romano", cuando tenía 24 años.

El programa, que tenía como creativo a Pancho del Sur, contaba con la animación de José Miguel Viñuela y tres jurados: Rocío Marengo, Álvaro Salas y Kike Morandé.