50 Cent lanzó un micrófono y golpeó a fanática en la cabeza

El rapero 50 Cent podría enfrentar cargos por agresión, luego de haber lanzado un micrófono del escenario que golpeó a una fanática y le causó una laceración en la frente.

En medio de un concierto en Los Ángeles, Carlifornia, el cantante sufrió problemas de audio que lo hicieron enfurecer tanto que lanzó dos micrófonos al área de producción. Sin embargo, estos llegaron al público, resultando una mujer gravemente herida.

Según consignó el medio TMZ, algunas fuentes presentes en el concierto dijeron que el rapero no intentó herirla y otras cercanas al artista apuntaron que ella estaba en un área restringida.

Sin embargo, la víctima señaló a la policía que el rapero la miró antes de lanzar el micrófono, por lo que sabía que estaba en el área que podía golpearla. Dicho medio compartió imágenes de la joven con un paño ensangrentado en la cabeza por el corte que le produjo.

El momento recordó lo ocurrido con la cantante Cardi B, cuando un fan le lanzó cerveza y esta respondió tirándole el micrófono. No obstante, este episodio ocurrió por la frustración del cantante.

Angry 50 Cent throws mic into crowd, smacking fan in the head. 😯‼️ pic.twitter.com/6LEy8M3E4F