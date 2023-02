Ana Gabriel anunció su retiro en medio de abucheos por hablar de política

Durante su presentación en el Kia Forum de Inglewood, Los Ángeles, Ana Gabriel anunció su próximo retiro de la música a casi 50 años de iniciar su carrera, en medio de un concierto marcado por los abucheos que recibió la mexicana tras referirse a temas políticos.

"Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada. Porque tengo derecho de vivir", declaró la intérprete de "Simplemente Amigos" en medio del show.

Ana Gabriel anuncia oficialmente su próximo retiro de los escenarios. @ANAGABRIELRL pic.twitter.com/NIpUslkIgN — Tiara || ❥ (@0_jocabed) February 26, 2023

Si bien Gabriel, de 67 años, no detalló cuándo será su retiro, señaló que es algo que está en sus planes y que podría llevarlo a cabo el próximo año.

La cantante también se tomó un momento para hablar sobre temas políticos que afectan a Latinoamérica, como Nicaragua, Venezuela, Cuba y México, siendo abucheada por los asistentes.

Más tarde, la artista se refirió a la situación a través de sus redes sociales, admitiendo que, a pesar de "haberlo dado todo" en el show, el público "me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante. Me desequilibró como artista", agregando que no puede "aceptar las faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones".