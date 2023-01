Aseguran que el nuevo álbum de Taylor Swift será lanzado antes de iniciar su gira mundial

Tras un exitoso fin de año con "Midnights", su décimo álbum, Taylor Swift estaría lista para lanzar su tercera re grabación antes del inicio de "The Eras Tour", cuyo primer concierto es el próximo 17 de marzo.

Según reveló una fuente a The Sun: "Parece que 'Speak Now' será el próximo álbum 'Taylor's Version'", aseguró, agregando que Taylor "ha estado silenciosamente en el estudio rehaciendo 'Speak Now' y '1989'".

Además, el informante anónimo afirmó que la nueva versión de su tercer álbum, originalmente estrenado en 2010, "debería estar disponible en los próximos meses, antes de que comience el 'The Eras Tour'".

"Muchos otros artistas se habrían detenido para disfrutar del éxito que ha tenido con 'Midnights', pero Taylor está súper concentrada y trabaja las 24 horas para sus fanáticos", concluyó la fuente.

De confirmar un nuevo álbum "Taylor's Version", nombre que reciben las re grabaciones que ha hecho tras perder las copias maestras de siete de sus álbumes, "Speak Now" se convertiría en el tercero de estas ediciones, integrándose a los "Taylor's Version" del álbum "Fearless", estrenado en abril del 2021, y "Red", estrenado en noviembre del mismo año.