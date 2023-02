Backstreet Boys en Chile: Captan a dos miembros del grupo en pleno centro de Santiago

A poco de presentarse en Viña del Mar con su gira "DNA World Tour", dos integrantes de los Backstreet Boys sorprendieron a sus fanáticos comprando en el centro de Santiago.

Según el registro, compartido por el sitio Tu Contenido, Brian Lattrell y A.J. McLean habrían recorrido la capital ayer tras su llegada al país, visitando una galería de la calle Ignacio de Loyola, a solo pasos del Palacio de La Moneda.

En el lugar, algunos fanáticos del grupo pudieron acercarse a los artistas, quienes accedieron sin problema a fotografiarse junto a ellos, de acuerdo a los presentes.

El grupo, conocido por éxitos como "I Want It That Way" y "Everybody", se presentará este miércoles en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, regresando a Chile después de casi 3 años.