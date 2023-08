Billie Eilish y el disco de Lana del Rey que "cambió la música para siempre"

La cantante Billie Eilish se deshizo en elogios para su colega Lana del Rey, una de las mayores influencias en su carrera musical.

La intérprete de "Bad Guy" fue parte del podcast "At Your Service" que conduce la británica Dua Lipa para la BBC, donde comentó su admiración por la estadounidense.

Entre otros temas, Eilish habló de la música que escuchaba durante su adolescencia, donde destacó a Lana del Rey y su disco debut "Born to Die".

"Siento que ese álbum cambió la música y especialmente cambió la música para las chicas y el potencial de qué era posible alcanzar", señaló Billie Eilish sobre esta obra de 2012.

Además la voz de "Happier than ever" mencionó los discos "Because the Internet" de Childish Gambino, "Journals" de Justin Bieber y "Wiped Out" de The Neighbourhood como referencias importantes durante sus primeros años.

Esta no es la primera vez que Billie Eilish expresa su admiración por Lana del Rey. A comienzos de 2023 Eilish la entrevistó para la revista Interview, donde aprovechó de contarle que la seguía desde su adolescencia.