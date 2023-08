Carlos Santana hace polémica por controvertidos dichos transfóbicos

El músico Carlos Santana está en el centro de la polémica en Estados Unidos luego de que se viralizara un video donde expresaba comentarios considerados transfóbicos.

El registro pertenece a un concierto que el guitarrista dio en julio pasado en Nueva Jersey y donde declaró que "cuando Dios nos hizo a ti y a mi, antes de salir del útero, tu ya sabías quién y qué eras".

"Después, cuando creces afuera y ves cosas, empiezas a creer que puedes ser algo que suena bien, pero tu sabes que no está bien. Porque una mujer es una mujer y un hombre es un hombre, así es la cosa", agregó.

Last night at a concert in New Jersey, rock legend Carlos Santana said “when God made you and me, before we came out of the womb, you know who you are and what you are… a woman is a woman and a man is a man.”

