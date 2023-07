Cypress Hill presenta minimalista concierto en formato Tiny Desk

El grupo Cypress Hill sorprendió a sus fanáticos con el estreno de su propio concierto en Tiny Desk, el conocido formato de shows minimalistas de la National Public Radio.

B-Real, Sen Dog y compañía estuvieron presentes en esta serie con una banda que incluyó a Money Mark -antiguo colaborador de Beastie Boys- y a una sección de bronces en vivo.

A lo largo de casi 30 minutos los californianos repasan algunos de sus éxitos como "Insane in the brain" o "How I Could Just Kill a Man", además de contar anécdotas de sus más de 25 años de carrera.

Tiny Desk de NPR es un famoso formato de conciertos que ha recibido a artistas como Thundercat, Mon Laferte, Mac Miller, Harry Styles, Anderson .Paak, Sting, Dua Lipa y BTS, entre muchos otros.

Mira aquí la presentación completa de Cypress Hill en Tiny Desk.