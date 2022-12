Demandan a Nick Carter, de Backstreet Boys, por presunta violación a una menor de edad

El cantante Nick Carter, de la banda Backstreet Boys, fue demandado por una supuesta violación y agresión física a una fan de 17 años con trastornos del espectro autista (TEA), tras un concierto de 2001.

Shannon Ruth, que ahora tiene 39 años, concedió una rueda de prensa y aseguró que presentó la acción judicial junto a otras tres víctimas que prefirieron guardar su anonimato.

"Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violara", afirmó la mujer.

Según TMZ, en la demanda se lee que, después de un show de Backstreet Boys en Washington, el artista invitó a Ruth al bus del grupo luego de verla esperando por un autógrafo.

Luego, según el relato de la demandante, Carter le ofreció un jugo que sabía raro y, ahora, cree que era una bebida alcohólica. Tras ello, la llevó a un baño y a una cama donde la agredió físicamente y la violó.

"Después de violarme, recuerdo que me llamó 'zorra retrasada' y que me agarró y me dejó moretones en el brazo", detalló Ruth, quien dijo que en ese entonces era virgen y que fue infectada con el virus del papiloma humano (VPH).

La víctima concluyó sus declaraciones alegando que, aunque es "autista y con parálisis cerebral", el episodio con Carter fue "lo que más ha marcado" su vida.

En 2017, el músico también fue acusado de violación por parte de la cantante Melissa Schuman, exintegrante de Dream, en un suceso que habría ocurrido dos décadas antes pero que finalmente no tuvo consecuencias penales para Carter.

Los cercanos al cantante calificaron la demanda como "falsa" y dijeron a TMZ que actualmente Nick está concentrado en su familia y el duelo por la reciente muerte de su hermano Aaron.