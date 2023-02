Drake tendrá que declarar en el caso de XXXTentacion: Lo vinculan al asesinato del rapero

El rapero Drake fue citado a declarar a una audiencia por el caso de XXXTentacion, el joven rapero asesinado en 2018, por una supuesta vinculación al crimen.

Según destacan medios internacionales la defensa del músico nacido como Jahseh Onfroy basó esta solicitud en una disputa pública que mantuvieron ambos artistas en 2017.

Todo comenzó cuando XXXTentacion aseguró que Drake le había plagiado parte de su tema "Look at Me!" en "KMT", canción perteneciente a su disco "More Life".

Un año después de esa acusación, el fallecido MC publicó una historia en la que decía que "si alguien trata de matarme, fue @champagnepapi" -en alusión al nombre de usuario de Drake en Instagram-. Cuatro meses después, XXXTentacion fue asesinado a tiros en Florida.

Si bien el nombre del canadiense fue exigido por la defensa en diciembre pasado, fue su ausencia a una citación el pasado 27 de enero. Es por eso que ahora se le exigirá asistir a la audiencia este 24 de febrero vía Zoom. En caso de no presentarse, la justicia lo asumirá como desacato.

Drake agendado su debut en Chile para el sábado 18 de marzo en el marco del festival Lollapalooza.