Dua Lipa gana primera demanda por acusaciones de plagio

Tras las acusaciones de plagio presentadas contra su hit "Levitating", Dua Lipa se lleva su primera victoria judicial luego de que la causa fuera desestimada momentáneamente.

De acuerdo a Billboard, Sunshine Mykes, jueza del distrito de Los Ángeles, California, ha decidido rechazar la demanda ya que el grupo Artikal Sound System no ha presentado pruebas suficientes para corroborar sus acusaciones.

Según la banda, uno de sus integrantes le enseñó a tocar la guitarra a uno de los coautores del éxito de la británica, alegando también que su tema "Live Your Life" de 2017 llegó a oídos de los compositores de "Levitating".

"Estos enlaces atenuados, que tienen poca conexión con cualquiera de las dos composiciones musicales en cuestión aquí, y tampoco sugieren una probabilidad razonable de que los acusados ​​realmente hayan copiado la canción de los demandantes", declaró Mykes respecto a las supuesta evidencia.

Pese a esto, la banda de reggae tendrá hasta el 16 de junio para presentar nuevas pruebas sustanciales para respaldar sus acusaciones.

Sin embargo, este no es el único problema legal que Lipa y su equipo enfrentan debido a esta canción, ya que los autores de "Wiggle and Giggle All Night" de Cory Daye, popularizado en hispanoamérica con su versión en español "Don Diablo" de Miguel Bosé, también presentaron una demanda contra la artista.