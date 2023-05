Ed Sheeran es absuelto por la acusación de plagio a Marvin Gaye

Un jurado de Nueva York absolvió este jueves al cantante británico Ed Sheeran por la acusación de plagio parcial en una canción del tema "Let´s get it on", tras dos semanas de juicio en un tribunal federal de Manhattan, informó la prensa local.

Al pronunciarse el veredicto del jurado, Sheeran se puso de pie y abrazó a sus abogados, que consiguieron convencer a los siete miembros del jurado de que los acordes de "Thinking out loud" de 2014 y su parecido con el tema de Marvin Gaye eran una mera coincidencia. Se dirigió luego a los miembros del jurado y les dio las gracias en voz alta.

Sheeran había sido denunciado por los herederos de Ed Townsend, coautor de la canción de Marvin Gaye, en una demanda que data de 2017 y sobre la que Sheeran llegó a decir que se retiraría de la música si los denunciantes ganaban el caso.

Durante las dos semanas que duró el juicio, Sheeran llegó a tomar una guitarra para interpretar ante el jurado la canción objeto de la polémica, en una privilegiada actuación acústica con la que aparentemente logró convencerlos de que no había habido copia en la "progresión de acordes".