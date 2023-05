Ed Sheeran promete dejar la música para siempre si resulta culpable de plagio

Ed Sheeran está enfrentando nuevamente a la justicia por plagio. Esta vez, el músico fue acusado de copiar acordes de "Let's Get it On" de Marvin Gaye en su canción "Thinking Out Loud".

En este contexto, el cantautor de 32 años aseguró en el estrado este lunes que, de resultar culpable, dejaría la música para siempre.

"Si sucede, termino, me detengo", afirmó el autor de "Little Things" cuando su abogada consultó sobre el costo del juicio, según consigna Daily Mail.

"Me parece insultante dedicar mi vida entera a ser intérprete y compositor y que alguien lo disminuya", agregó el cantante.

En 2017, Sheeran recibió una demanda de parte de los herederos de Ed Townsend, co-autor del tema de Gaye, por infracción de derechos de autor, cuyo juicio inició la semana pasada en Nueva York.

Previamente, el británico debió enfrentar a la justicia por supuesto plagio en su canción "Shape Of You", siendo declarado inocente en abril del año pasado.