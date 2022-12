El último concierto de BTS llegará a las salas de cine

Tras dar un concierto gratuito el pasado octubre en la Expo Mundial Busan 2030, BTS ha anunciado que esta presentación,"BTS Yet to Come in Busan", llegará a los cines del mundo el próximo 1 de febrero del 2023 por un tiempo limitado.

De acuerdo a un comunicado entregado por el grupo, la película "BTS Yet to Come in Cinemas" mostrará material inédito de los intérpretes de "Not Today", con un "corte cinematográfico especial, reeditado y remezclado para la pantalla grande, completo con nuevos primeros planos y una vista completamente nueva de todo el show".

< BTS: Yet To Come in Cinemas >

전 세계가 함께 즐긴 BTS < Yet To Come > in BUSAN 콘서트를 극장 대형 스크린으로! 2월 1일, 전 세계 극장 개봉!



< 한국 개봉 안내 >

📅2023.02.01. CGV 단독 개봉

🎫2023.01.11. 예매 오픈

🔗https://t.co/mZGwAzeyxq#YetToComeInCinemas #옛투컴인시네마 pic.twitter.com/p1PZKWTIyo — BTS_official (@bts_bighit) December 20, 2022

Según lo informado por BigHit Music, empresa encargada del exitoso grupo de K-pop, las entradas para la película estarán disponibles a partir del 10 de enero. Además, las cadenas CineHoyts y Cinemark ya han confirmado la proyección de la cinta en Chile.

El concierto titulado "BTS Yet to Come", transmitido en directo para el resto del mundo, fue la última instancia en la que la boyband surcoreana compartió escenario antes de su retiro temporal de la música para cumplir con el servicio militar obligatorio de su país.

En tanto Jin, el mayor de los siete integrantes, ya se encuentra cumpliendo con su servicio militar tras enlistarse el pasado 13 de diciembre, siendo despedido por sus compañeros de grupo.