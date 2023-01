Ex miembro de Daft Punk anuncia un disco en solitario

Thomas Bangalter, la mitad del icónico dúo francés de música electrónica Daft Punk, publicará en abril su primer álbum en solitario, un trabajo orquestal titulado "Mythologies" que supone su regreso a la primera línea de la industria tras la separación del grupo en 2021.

La noticia fue confirmada por la discográfica Warner, que está detrás de este proyecto grabado con la Orquesta Nacional Burdeos Aquitania, dirigida por Romain Dumas.

En "Mythologies", Bangalter "reinventa su relación con la composición", según avanzó el sello en su cuenta de Twitter.

Coming this April 🎶 Mythologies is Thomas Bangalter's first opus for orchestra, through which the co-founder of Daft Punk reinvents his relationship to composition.



Pre-order and learn more here: https://t.co/VJwDLXzoKt pic.twitter.com/0sxH4N3vwP