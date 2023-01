Falsos y homofóbicos fans de Pink Floyd criticaron logo a 50 años de "Dark Side of the Moon": "Propaganda gay metida en todo"

Pronto se marcará medio siglo desde el lanzamiento de "Dark Side of the Moon" de autoría del grupo británica "Pink Floyd", aunque supuestos fanáticos pasaron por alto una importante referencia.

En la página oficial de la banda en Facebook fue publicado un enlace para preadquirir copias remasterizadas con el motivo de la celebración de los 50 años del mítico álbum.

En el número se plasman los colores propios de la portada, lo que confundió a algunos seguidores que creyeron que se trataba de un gesto de solidaridad a la comunidad LGBTQ+.

"Asqueroso", "Quita el arcoíris, están haciendo el ridículo" y "solía escuchar por la música. Pero ya he terminado. Propaganda gay metida en todo" son algunos de los hilarantes comentarios.

Aunque no pasó mucho tiempo para que fanáticos suficientemente entendidos aclararan que no es un guiño a la diversidad de género y sexual: "Algunos se tomaron demasiado en serio lo de 'No necesitamos educación'", en referencia a la letra de "Another Brick in the Wall" del disco "The Wall" (1979).