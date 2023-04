Fundador de Mötley Crüe demandó a la banda tras quedar fuera de la gira de reunión

Tras haber iniciado su gira de reunión en Sudamérica, la banda Mötley Crüe tendrá que enfrentar problemas legales originados por uno de sus fundadores.

Según reporta TMZ el guitarrista Mick Mars fue quien demandó al grupo acusando que no ha recibido las ganancias correspondientes por este tour mundial, pese a que él mismo anunció que se retiraba de los shows en vivo debido a una dolencia.

En su demanda Mars señala que aún pertenece a la banda, que puede someterse a sesiones de grabación y que puede hacer algunas presentaciones. Además reclama que le correspondía un pago del 25%, pero que solo estaba recibiendo un 5%.

No contento con la demanda, el guitarrista acusó que en esta gira el bajista Nikki Six "no toca ni una sola nota" y que "sus partes están pregrabadas".

En mayo próximo Mötley Crüe continuará este tour en su tramo por Europa.