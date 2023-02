Ídolo eterno: Ozzy Osbourne ganó dos premios en los Grammys 2023

El cantante Ozzy Osbourne vivió una histórica jornada al quedarse con dos premios Grammy en la reciente edición de estos galardones.

El músico, que hace unos días había confirmado su retiro de los escenarios, se impuso en la categoría de Mejor Disco de Rock gracias a su álbum "Patient Number 9" y en Mejor Interpretación Metal por "Degradation Rules", tema incluido en ese trabajo y en el cual toca su ex compañero de Black Sabbath, Tony Iommi.

Osbourne, de 74 años de edad, no asistió a la ceremonia de premiación. Los encargados de recibir los premios en su nombre fueron el bajista Robert Trujillo y Andrew Watt, el productor detrás de las últimos dos álbumes de Ozzy.

Con esto Ozzy Osbourne acumuló un total de tres Grammy por su carrera solista. El primero de ellos lo ganó en 1994 por su canción "I Don't Want To Change The World". Además cuenta con otros dos galardones obtenidos por su trabajo con Black Sabbath.

¿Quiénes ganaron las categorías de rock en los Grammy 2023?

Además de Ozzy Osbourne hubo otra gran ganadora en las categorías rockeras de los Grammy 2023. Se trata de Brandi Carlile, compositora estadounidense que gracias a su tema "Broken Horses" venció a otros clásicos del género.

Particularmente Carlile ganó el premio a Mejor Interpretación de Rock y Mejor Canción de Rock, dejando en el camino al mismo Osbourne, a la promesa de Turnstile, a Bryan Adams y a Red Hot Chili Peppers, entre otros.