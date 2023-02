Taylor Swift gozó y bailó con la presentación de Bad Bunny en los Grammys 2023

Una divertidísima noche pasó la cantante estadounidense Taylor Swift durante la ceremonia de premiación de los Grammys 2023.

Pese a solo haberse quedado con el premio a Mejor Videoclip, Swift fue la protagonista de varios momentos que se viralizaron durante la entrega de galardones. Uno de ellos ocurrió durante el acto de apertura del puertorriqueño Bad Bunny.

¿Qué pasó con Taylor Swift? La cantautora de 33 años gozó y bailó durante el encendido show del puertorriqueño. En la web se han viralizado varios videos de Swift danzando desenfrenadamente al ritmo de "El apagón" y "Después de la playa", los temas que Benito Martínez presentó en el auditorio.

Más tarde ambos pudieron compartir algunos minutos e incluso se tomaron amistosas fotografías.

🎥| @TaylorSwift13 dancing during Bad Bunny #GRAMMYs performance pic.twitter.com/OTIQ7cC9Z4

📹 | Another clip of Taylor Swift dancing to Bad Bunny’s performance #GRAMMYs pic.twitter.com/g3WcI58NW1