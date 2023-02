Harry Styles celebra su cumpleaños 29: sus cinco canciones clásicas

El inglés Harry Styles festeja su cumpleaños 29 como una de las figuras más importante de la cultura actual, con proyectos musicales e incluso en el cine.

El ex One Direction nació el 1 de febrero de 1994 en el pueblo de Redditch, en Inglaterra, y entre 2010 y 2016 perteneció a One Direction. Posteriormente inició una carrera solista que incluye tres álbumes, y un reciente paso por Chile.

Además, ha incursionado en el cine: debutó en "Dunkirk" de Christopher Nolan en 2017 y luego ha estado en "Eternals" de Marvel, "Don't Worry Darling" y "My Policeman".

Cinco canciones clásicas de Harry Styles

"Sign of the Times"

"Adore You"

"Watermelon Sugar"

"Golden"

"As It Was"